Bezpieczeństwo programu 500+, czyli dlaczego warto zagłosować na Platformę Obywatelską

ydzień temu Jarosław Kaczyński uznał, że ciemne interesy spółki Srebrnej, korupcyjna koperta z Nowogrodzkiej i były współpracownik SB w najbliższym otoczeniu Prezesa to za dużo na pół roku przed wyborami i postanowił wystartować z kolejną ofensywą wyborczą.To dlatego ukradł pomysły Grzegorza Schetyny i Platformy Obywatelskiej:• 500+ na pierwsze dziecko (polecam głosowanie z 11 lutego 2016 r., gdy cały PiS był przeciwko tej naszej propozycji) • 13. emerytura (tę naszą propozycję popsuli, bo 1100 zł to żadna trzynastka)• niższe obciążenia płacy dla młodych pracowników (tu też oszukują młodych, którzy może nie wiedzą, że od PIT odlicza się składkę na NFZ, dlatego nasza propozycja była lepsza)• niższy PIT dla wszystkich (tu nawet nie ma co porównywać z propozycją PO „Wyższa płaca, niższe podatki” , bo my adresujemy naprawdę odczuwalną podwyżkę wynagrodzeń przede wszystkim do mniej zarabiających i likwidujemy degresywność naszego systemu podatkowego, tymczasem propozycja PiS to utrzymywanie systemu, w którym biedni płacą relatywnie wyższe podatki od bogatych!).PiS programu na maj nie ma, bo trudno hasłami programowymi uczynić słowa o wyimaginowanej wspólnocie (Prezydent Duda), pieniądzach na chodniki, które nie mają dla Polski większego znaczenia (Premier Morawiecki), fladze-szmacie unijnej (Posłanka Pawłowicz), czy Brukseli jako nowej Moskwie (przekaz ogólnopisowski).To dobrze, że PiS nie ma programu na wybory do PE i dobrze, że je przegra, bo Unia Europejska potrzebuje partii, które ją budują, a nie niszczą, a Polska potrzebuje takiej reprezentacji, która buduje naszą pozycję w UE, a nie niszczy.To dobrze, że PiS przegra wybory do PE, bo wtedy przegra wybory jesienne, a to bardzo ważne i niezbędne dla praworządnej, demokratycznej Polski. To bardzo ważne także dla tych, dla których istotnym zastrzykiem finansowym co miesiąc jest 500 zł na każde dziecko.Bo gwarantem trwałości programu 500+ i poprawy życia emerytów jest Platforma Obywatelska.Bo pokazaliśmy, że potrafimy ochronić Polskę przed recesją w najtrudniejszym od 100 lat czasie dla gospodarki.Bo nasze relacje z członkami UE, najważniejszymi graczami w Unii oraz naszymi partnerami handlowymi były i są wzorowe, a to ważne dla pozycji negocjacyjnej rządu, a w konsekwencji wielkości transferów finansowych do Polski.Bo cały świat ceni nas za odpowiedzialność i przewidywalność, czyli wartości ważne dla inwestorów zagranicznych, a bez tych inwestycji, bez know-how, bez adaptowania innowacji firm zachodnich nie zwiększymy produktywności i nie będziemy się rozwijać w tempie koniecznym dla utrzymania wysokich transferów socjalnych.Bo dobra, prorozwojowa polityka zakotwiczona w przestrzeganiu prawa i niezależnym wymiarze sprawiedliwości oraz dobra opinia wśród inwestorów, także rodzimych, spowodują, że nawet przejściowy wzrost zadłużenia, który może być konieczny w sytuacji spowolnienia, nie spowoduje drastycznego wzrostu rentowności naszych obligacji, a więc kosztów obsługi długu zagranicznego i w ogóle kosztu pieniądza.Bo w czasie trzech lat rządów PiS i największej koniunktury gospodarczej od lat, gdy nasz PKB zwiększył się o 13%, nakłady na inwestycje wzrosły tylko o 3% i wciąż w relacji do PKB są znacząco niższe niż w 2015 roku.PiS, jak każda władza autorytarna, która ma za sobą partyjne sądy i za nic prawa obywateli, pójdzie w ślady Orbana - albo podniesie VAT do 27%, albo tydzień pracy do 48 godzin. Bo kto im zabroni?