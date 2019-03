Budżet państwa nie może być fasadową dekoracją, czyli kto sfałszował ustawę budżetową

O

d momentu ogłoszenia przez J. Kaczyńskiego, że PiS - co prawda nieudolnie, bo z pominięciem elementów prorozwojowych - ale będzie realizował programowe punkty Platformy Obywatelskiej, (np. wprowadzenie zasady sprawiedliwości do programu 500+, żeby samotne matki z jednym dzieckiem nie były przez państwo pomijane na rzecz zamożnej rodziny z dwójką dzieci) minęło kilka tygodni, ale nadal obóz rządzący nie ustalił przekazu dotyczącego finansowania tych pomysłów w roku bieżącym. Problem jest istotny, bo kilka tygodni przed przyznaniem przez PiS, że nie ma szansy wygrać wyborów bez przekupienia własnych wyborców cudzymi pomysłami, sejm przyjął budżet na 2019 rok.I choć PiS przyzwyczaił nas do lekceważenia zasad i dobrych obyczajów, to jednakRozszerzenie Programu 500+ oznacza zwiększenie wydatków budżetowych, aWpis na TT Ministerstwa Finansów z 23.01.2019, czyli w trakcie debaty nad ustawą budżetową w Senacie RP, pokazuje, że w Ministerstwie Finansów jest świadomość istnienia zasad budżetowych, w tym zasady zupełności:Z kolei wcześniejsze wypowiedzi przedstawicieli rządu są dowodem na to, że w budżecie państwa na 2019 rok nie było środków na rozszerzenie programu 500+, a pomysł pojawił się jako paniczna reakcja na aferę z taśm Kaczyńskiego. Potwierdzają to słowa Minister Rodziny Elżbiety Rafalskiej z wywiadu dla TVP z 2 września 2018 r.:Podobną wersję przedstawił Senator PiS Grzegorz Bierecki i zapewnił, że Program 500+ będzie kontynuowany, a nie rozszerzany. Przewodniczący senackiej Komisji ds Budżetu powiedział o ustawie budżetowej, że:i „Dobry start”O świadomym ukrywaniu istotnych informacji o budżecie państwa przez Jarosława Kaczyńskiego (to on ogłosił „prezenty”), ale również Premiera RP Mateusza Morawieckiego (odpowiada za prace Rady Ministrów) i Ministra Finansów Teresę Czerwińską (przygotowuje projekt budżetu państwa i przedkłada Radzie Ministrów i Sejmowi) świadczy tweeterowy wpis Radosława Fogiela, radnego PiS w sejmiku mazowieckim oraz dyrektora biura poselskiego Jarosława Kaczyńskiego:"Trudno, żebyśmy w ustawie budżetowej zdradzali pomysł, który miał być zaprezentowany wczoraj. Ale jest takie słowo 'nowelizacja".To znaczy, że praca nad budżetem była determinowana jednym celem: wygrać wybory, rozdając pieniądze, nie wiadomo było tylko jeszcze, komu i ile.Tymczasem budżet państwa powinien być konstruowany, uchwalany i wykonywany zgodnie z zasadami budżetowymi, które nie mogą być jedynie fasadową dekoracjąRząd, tworząc projekt budżetu, a parlament, uchwalając budżet, muszą uwzględnić przepisy Konstytucji RP i ustawy o finansach publicznych.Wszystkie wypowiedzi przedstawicieli rządu i parlamentarzystów oraz działaczy PiS dowodzą, że